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Реорганизация бывших промзон принесла бюджету Москвы ₽4 млрд в 2022 году

Ефимов рассказал о ₽4 млрд поступлений в бюджет от редевелопмента четырех бывших промзон
Вице-мэр Владимир Ефимов
Вице-мэр Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Экономический эффект для столичного бюджета от реализации четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) за полный 2022 год составил 4 млрд руб., рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о редевелопменте участков общей площадью 158 га, относящихся к четырем бывшим промзонам — «Коровино», «Алтуфьевское Шоссе», «Автомоторная» и «Теплый Стан». Ожидается, что объем инвестиций в эти проекты превысит 302 млрд руб. Поступления в городской бюджет в размере 4 млрд руб. — это плата за право реализации проектов, полученное на аукционе. В данный момент идет разработка проектов уже с точки зрения планировки участков и концепции их застройки.

Известно, что сумарная площадь построенной на этих участках недвижимости составит 3 млн кв. м — это как жилая застройка, так и производственные, социальные и деловые объекты, отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его оценкам, завершение проектов позволит городской экономике получить 33 тыс. новых рабочих мест самого разного профиля.

Всего же программа КРТ призвана создать в столице 550 тыс. новых рабочих мест. Сверхзадача этой программы — вернуть в экономический оборот неэффективно используемые участки по всему городу. Причем организатором реконструкции участка может стать как нынешний правообладатель участка, так и городские операторы или частные инвесторы, определенные на аукционе. В последних двух случаях правообладателям компенсируют рыночную стоимость земли и строений на ней.

Теги
редевелопмент Москва бюджет Москвы Владимир Ефимов
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