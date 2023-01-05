Ефимов назвал 2022 год рекордным по числу соглашений о создании МПТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

В 2022 году столичные власти заключили с инвесторами рекордные 17 соглашений по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), что больше, чем за предыдущие два года работы программы (16 договоров). Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Суть программы МПТ состоит в том, что девелопер, возводящий многоквартирные дома, может взять на себя обязанность постройки коммерческих и социальных объектов в обмен на разного рода льготы. Например, снижение платы за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство. По уже заключенным 33 соглашениям застройщики возведут дополнительно 78 объектов, в которых появятся почти 57 тыс. новых рабочих мест. Объем частных инвестиций по этим соглашениям достигает 152 млрд руб., подчеркнул Ефимов.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, всплеск инвестиционной активности пришелся на ноябрь—декабрь 2022 года — буквально за несколько недель город заключил с девелоперами девять соглашений по возведению офисных, культурных и образовательных объектов. Всего там появится около 20 тыс. новых рабочих мест.