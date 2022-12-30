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Wildberries после беседы с ФАС пообещала решать проблему со штрафами

Wildberries после беседы с ФАС пообещала решать возникшие у продавцов проблемы
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Wildberries и Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обсудили проблемы, на которые жаловались продавцы маркетплейса, сообщили в ведомстве.

Поставщики Wildberries, в частности, рассказывали, что сталкивались с необоснованными штрафами за якобы занижение ими габаритов упаковки товаров, чтобы меньше платить за перевозку. Например, индивидуальный продавец подушек, среднемесячный оборот которого от продаж на Wildberries составляет 22–24 млн руб. в месяц, столкнулся с удержанием 1,8 млн руб. за занижение габаритов. Штраф он счел необоснованным. «Никаких доказательств, фото замеров [cо стороны площадки для подтверждения штрафа] нет», — отметил он в разговоре с РБК.

В Wildberries заявляли, что информация о «непрозрачных штрафах» не соответствует действительности. Официальный представитель маркетплейса Валерий Прокопьев говорил Forbes, что Wildberries доверяет продавцам и принимает товары в соответствии с указанными ими размерами, но часть предпринимателей пользуется этим и пыта.тся обмануть компанию. При этом при выявлении таких нарушений продавцов обязывают лишь доплачивать за доставку своих товаров по их фактическим размерам, утверждал Прокопьев.

Продавцы написали коллективное письмо, под которым подписалось около 200 человек — сумма их штрафов составила примерно 42 млн рублей, сообщал Forbes. Обращение они направили в Wildberries, ФАС и прокуратуру.

В ФАС рассказали, что продавцы жалуются в том числе на невозможность обжаловать штраф из-за отсутствия фото- и видеофиксации процесса замеров упаковки. Ведомство указывает и на недостаточно оперативную работу технической поддержки. «ФАС России предложила Wildberries пересмотреть отдельные аспекты сотрудничества маркетплейса с продавцами, обеспечив бо́льшую прозрачность условий взаимодействия», — говорится в сообщении.

Как заявили в ФАС, после совещания WIldberries разработала систему замеров габаритов упаковки и фотофиксации с автоматической выгрузкой снимков в личный кабинет продавца. Кроме того, теперь поставщики могут вести переписку со службой поддержки Wildberries до тех пор, пока проблема не будет решена. Маркетплейс также внес в оферту информацию о том, где на сайте размещены данные по логистике, расчету коэффициента логистики и хранения, описание системы грейдов, и пообещал внести дополнительные изменения в оферту.

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В первом квартале 2023 года ФАС планирует снова встретиться с Wildberries и оценить результаты проделанной работы.

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Wildberries онлайн-торговля ФАС
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