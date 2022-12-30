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В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти Пеле

В Бразилии начался трехдневный траур в связи со смертью Пеле

Правительство Бразилии объявило в стране траур в связи со смертью футболиста Пеле, он начнется 29 декабря и завершится 31 числа. Об этом говорится на сайте правительства страны.

«Официальный траур объявлен по всей стране сроком на три дня, считая с даты публикации настоящего Указа, в знак скорби по поводу смерти Эдсона Арантиша ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», — говорится в указе. Указ подписан действующим президентом Жаиром Болсонару.

Легендарный бразильский футболист и трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря на 82 году жизни. О его смерти сообщили дочь Кели Насименту и его агент Джо Фрага. 

В конце ноября футболист был госпитализирован для лечения респираторной инфекции и коррекции лечения рака. 22 декабря врачи сообщили, что ему стало хуже.

Теги
Пеле Футбол траур Бразилия Жаир Болсонару
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