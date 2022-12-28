В Белоруссии запретили продавать один из порошков «Миф»
В Белоруссии признали небезопасным российский порошок для стирки «Миф Автомат Морозная свежесть». Информация о проверке средства появилась на сайте «Опасная продукция» государственного комитета по стандартизации.
Как следует из результатов проверки, сведения, заявленные изготовителем продукции, вводят в заблуждение потребителя продукции относительно ее назначения, качества и безопасности.
Согласно маркировке, средство предназначается «для использования в стиральных машинах любого типа», однако из-за превышения показателя «пенообразующая способность» его нельзя применять для стиральных машин с фронтальной загрузкой, сообщает комитет. В ведомстве отметили, что продукция не соответствует обязательным требованиям ГОСТ для стиральных средств по показателю «моющая способность» — он составил 74,3% при норме не менее 85%.
Госстандарт внес порошок в реестр опасной продукции, а также запретил его ввоз и обращение в Белоруссии. Производителем средства выступает ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск».
РБК направил запрос в компанию Procter & Gamble.
Роскачество проводило исследования стирального порошка «Миф Автомат Морозная свежесть» в 2018 и 2020 годах. И в первом, и во втором случаях ему поставили оценку 3,4 из 5. «По результатам лабораторных испытаний 2020 года данный товар подтвердил свое соответствие всем требованиям законодательства и признан качественным и безопасным. Этот порошок абсолютно безопасен», — сообщается на сайте Роскачества.