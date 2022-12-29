Ефимов заявил о планах реорганизации участка в Сосенском поселении

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Неэффективно используемый участок в поселении Сосенском Новомосковского административного округа (часть ТиНАО, или «Новой Москвы») планируют реорганизовать по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет об участке общей площадью 3,5 га, который расположен между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига недалеко от станции метро «Коммунарка». По мнению мэрии, участок этот используется сейчас неэффективно: там располагаются складские помещения и стоянка спецтехники.

«В рамках же комплексного развития там построят общественно-деловые объекты, где появится около 300 рабочих мест, — уточнил Ефимов. — Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд руб., а ожидаемый бюджетный эффект для города — в 99 млн руб. ежегодно».

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, по проекту комплексного развития на территории планируется возвести 19,5 тыс. кв. м площадей — торгово-развлекательный комплекс, парикмахерская, ателье, магазины и даже технопарк. На примыкающем участке сейчас планируется жилая застройка, но возведут ее вне проекта КРТ