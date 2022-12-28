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Житель Москвы пострадал из-за падения ледяной глыбы. Видео
Прокуратура: житель Москвы пострадал из-за отвалившейся со здания глыбы льда
На западе Москвы на Инициативной улице на мужчину рухнула наледь с фасада нежилого здания, его госпитализировали. Прокуратура начала проверку. На ролике видно, что ледяная глыба была высотой более чем два этажа
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Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
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Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
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Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
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Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
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Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.