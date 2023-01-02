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В России вырос спрос на клининг и «мужей на час»

Фото: Sebastian Kahnert / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Sebastian Kahnert / dpa / picture-alliance / ТАСС

Опрошенные РБК сервисы для поиска специалистов изучили, как менялся спрос населения на услуги в 2022 году, и выяснили, какие мастера оказались самыми востребованными.

По данным маркетплейса услуг YouDo.com, в 2022 году самой популярной по количеству заданий категорией стала «Ремонт и строительство». «В ней представлены такие подкатегории, как «мастер на час», «ремонт», «отделочные работы», «крупное строительство», и многое другое. По отношению к прошлому году рост спроса на задания в данной категории составил 19%», — сообщили РБК в YouDo. Одиннадцатипроцентный рост спроса по отношению к прошлому году показала категория «Красота и здоровье», где представлены такие услуги, как косметология, эпиляция, маникюр и педикюр, брови и ресницы, констатировали в YouDo.

Директор вертикали «Авито Услуги» Георгий Акопян отметил рост спроса на бытовые услуги для дома. «В декабре спрос на клининг вырос на 38% по сравнению с прошлым годом. Количество объявлений от клинеров увеличилось на 50%. В этой категории мы все отчетливее видим тренд на делегирование домашних забот профессионалам. К профессиональным помощникам прибегают для уборки после ремонта, генеральной или простой уборки, а также для заказа точечных услуг, например мойки окон или чистки мягкой мебели», — пояснил Акопян.

Он отметил, что платформа также зафиксировала увеличившийся спрос на услуги мастеров по ремонту и в сфере строительства. «В уходящем году многие стремились решить свои задачи по ремонту. В третьем квартале 2022 года заказчики обращались к специалистам с «Авито Услуг» на 25% активнее по сравнению с прошлым годом. За последний полный календарный месяц спрос в категории капитального косметического ремонта вырос на 9% год к году, в строительстве — на 17%», — уточнил Акопян.

В уходящем году в топе оказались и услуги мастеров красоты — спрос на них стабильно рос весь год, а пик традиционно пришелся именно на предновогодний период, также отметили в «Авито». «Только с начала декабря спрос на бьюти-услуги по стране вырос сразу на 65% по сравнению с прошлым годом. Предложений от мастеров стало больше на 48%», — заключил Акопян.

По данным аналитиков сервиса «Профи», сантехники возглавили рейтинг наиболее востребованных специалистов как в 2022 году, так и в 2021-м. «Чаще всего россияне обращаются к услугам сантехников. Также в уходящем году в пятерку наиболее востребованных специалистов вошли репетиторы по математике: они поднялись с шестого на второе место, а спрос на их услуги вырос на 15%», — заявили в пресс-службе маркетплейса услуг. На третьем месте расположились мастера маникюра.

Аналитики «Авито Услуг» зафиксировали существенное увеличение спроса на услуги по мелкому домашнему ремонту в сентябре и октябре 2022 года. По данным платформы, число обращений за услугами «мужей на час» в эти месяцы было на 33% больше, чем в тот же период 2021-го.

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новости Авито ремонт уборка YouDo услуги маникюр 2022 год
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