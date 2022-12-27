Ефимов рассказал о планах реорганизации двух участков в Лефортово

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти опубликовали проект по комплексному развитию сразу двух участков в разных частях района Лефортово, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Первый земельный участок располагается на территории бывшего завода «Серп и Молот» вдоль улицы Золоторожский Вал. Второй — небольшая территория практически у новой станции метро «Лефортово», между Авиамоторной и 2-й Синичкиной улицами. Общая площадь двух участков достигает 4,5 га.

По оценкам мэрии, в настоящий момент оба участка используются неэффективно: они заняты складами, автостоянками, заброшенным хлебозаводом и так далее. Впоследствии же там планируется возвести 115 тыс кв. м недвижимости, две трети которого — жилье по программе реновации. Остальную площадь займут социальные и общественно-деловые объекты, благодаря чему в районе появится около 500 новых рабочих мест. По оценкам Ефимова, вложения в реорганизацию территорий составят 11,5 млрд руб., а ежегодный эффект для городского бюджета от реализации проекта составит свыше 160 млн руб.

Редевелопмент двух участков в Лефортово пока не стартовала, так как еще предстоит на торгах определить того, кто будет ее проводить: это могут быть нынешние собственники, либо городские власти, либо же внешний инвестор. В последних двух случаях собственники получат компенсацию в размере рыночной стоимости земельных участков и находящихся на них зданий.