Умерла актриса московского театра «Эрмитаж» Аля Никулина

Аля Никулина (Фото: ermistage_theatre / VK)

Актриса московского театра «Эрмитаж» Аля Никулина умерла в возрасте 85 лет. Об этом сообщил аккаунт театра во «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной, актрисы нашего театра, проработавшей в «Эрмитаже» тридцать лет», — говорится в сообщении.

Прощание с ней пройдет 28 декабря в госпитале для ветеранов войн № 3.

Никулина родилась 30 ноября 1937 года. В 1960 году она окончила Театральное училище им. Щепкина, в 1964 году начала работать в Московском областном театре драмы. В театре «Эрмитаж» Никулина играла с 1992 года.

Среди ее ролей — закройщица в «Зойкиной квартире», госпожа Пернель в «Мольер Тартюф в Школе клоунов», нянька в «Полете Ди Грассо» и другие. Также Никулина играла в кино: она снялась в картинах «Еще люблю, еще надеюсь», «Эпидемия», «Школа» и «Краткий курс счастливой жизни». В 1971 году она была награждена орденом Трудового Красного Знамени.