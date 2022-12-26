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Экс-замсекретаря СНБО Украины будут судить за разгон студентов на Майдане

Экс-замсекретаря СНБО Украины Сивковича будут заочно судить за разгон студентов на Майдане
Владимир Сивкович
Владимир Сивкович (Фото: ИнА «Украинское фото»)

Бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича будут заочно судить за разгон студентов на Майдане. Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

«По материалам ГБР в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Украины за организацию разгона «студенческого Майдана», — говорится в сообщении.

Сотрудники бюро установили, что Сивкович, ранее работавший в Комитете государственной безопасности СССР, «по заданию своих кураторов» пошел работать в органы государственной власти Украины и ко Дню независимости Украины в августе 2013 года получил звание генерал-майора запаса. «Уже через три месяца с его непосредственным участием состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства», — говорится в сообщении ГБР. Теперь же Сивкович «является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами России» и, «сбежав, скрывается в России», утверждает ведомство.

Действия обвиняемого квалифицируются по ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении в качестве организатора), ст. 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия) Уголовного кодекса Украины. Суд заочно арестовал Сивковича.

ГБР добавило, что по делу о разгоне митинга в ночь с 29 на 30 ноября к уголовной ответственности привлечены 15 работников правоохранительных органов, среди которых два заместителя начальника управления общественной безопасности столичной милиции, командир роты и 12 милиционеров «Беркут» при ГУ МВД Украины. Всего в 2022 году в суд было направлено 23 обвинительных акта в отношении 59 человек.

21 ноября 2013 года прошел первый митинг в Киеве против приостановки подготовки соглашения о вступлении Украины в Евросоюз. В постановлении украинского правительства говорилось, что подготовка приостановлена ради укрепления отношений с Россией и другими странами СНГ. 24 ноября лидеры акции, среди которых были сторонники Юлии Тимошенко Юрий Луценко и Виталий Кличко, а также депутат Верховной рады Андрей Парубий, призвали к бессрочному протесту.

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В ночь с 29 на 30 ноября прошел силовой разгон спецподразделением «Беркут» студентов, которые протестовали против решения правительства. Тогда на Майдане находилось около 400 протестующих. К четырем часам утра на главную площадь Киева начали ввозить элементы новогодней елки, которую строили рядом с местом протеста. По мнению украинских властей, отряды милиции окружили активистов и избили. 35 участников акции были задержаны и доставлены в местное отделение милиции.

1 декабря манифестанты начали сносить металлические щиты вокруг елки, бить окна в здании мэрии, штурмовать администрацию президента Виктора Януковича. После этого был применен слезоточивый газ. В итоге протестующими был захвачен Дом профсоюзов, Киевская городская администрация и Киевский горсовет. Янукович выступил против разгона палаточного лагеря, который произошел 30 ноября. К февралю противостояние между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов переросло в вооруженный конфликт.

Всего по делу Майдана заведено 86 судебных дел в отношении 176 человек. Главные эпизоды дел касаются разгона студентов в ночь на 30 ноября, действий силовиков во время акций протеста 1 декабря, а также попыток разогнать протестующих 11 декабря и убийства активистов на протяжении всего Евромайдана.

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