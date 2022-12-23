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Путин наградил помощника Кадырова и полпреда Чечни

Путин наградил помощника главы Чечни Кадырова Ваху Геремеева медалью «За отвагу»
Ваха Геремеев и Владимир Путин
Ваха Геремеев и Владимир Путин (Фото: ramzan / VK)

Президент России Владимир Путин наградил помощника главы Чечни Ваху Геремеева медалью «За отвагу». Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что Геремеев получил награду «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Геремеев работает помощником главы Чечни Рамзана Кадырова с 2017 года. До этого, с 2008 по 2017 год, он занимал пост начальника МВД по Шелковскому району Чечни. В апреле этого года Кадыров в своем телеграм-канале рассказывал, что Геремеев помогал в организации доставки гуманитарной помощи в Мариуполь.

Кроме того, Путин наградил орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени полномочного представителя Чечни при президенте и заместителя главы правительства республики Бекхана Таймасханова. В указе отмечается, что он был награжден «за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу».

Должность полпреда Таймасханов занимает с 2008 года. В 2004 году он стал помощником полпреда, потом его заместителем и первым заместителем, а в 2007 году Таймасханова назначили специальным представителем главы Чечни в Москве. В 2005 году он был награжден медалью «За заслуги перед Чечней», в 2008-м — орденом Кадырова и орденом Дружбы.

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