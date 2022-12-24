Ефимов рассказал о планах постройки 47 детсадов и школ по программе МПТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

За период с 2023 по 2028 год почти в каждом из районов столицы появятся 47 новых образовательных объектов, построенных по программе создания мест приложения труда (МПТ), рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Городская программа создания МПТ подразумевает, что девелопер может по льготной ставке (либо же вообще бесплатно) изменить вид разрешенного использования земельного участка, на котором он возводит жилье, — но только если он дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Если ранее программа касалась в основном промышленных зданий, теперь же город запрашивает у девелоперов возведение в том числе объектов социальной сферы. Так, 47 образовательных объектов, планируемых к постройке в течение пяти лет, включают в себя 28 детских садов, 16 школ, два объекта, совмещающих в себе и детсад, и школу, а также один учебно-воспитательный комплекс.

По оценкам Ефимова, в строительство этих объектов инвесторы вложат около 45 млрд руб., эффект на рынок труда составит более чем 4 тыс. новых рабочих мест.