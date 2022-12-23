В метрополитене Петербурга объяснили сбои на синей ветке метро

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Из-за неисправности светофоров на синей ветке петербургского метро поезда следуют с увеличенным интервалом, следует из сообщения метрополитена в Telegram. «Фонтанка» сообщает, что время ожидания метро у некоторых пассажиров составило от 10 до 20 минут.

Сначала в телеграм-канале метрополитена сообщили об увеличении интервалов, а позже объявили о приостановке движения «для проведения работ по устранению неисправности» от станции «Невский проспект» до станции «Московская». Движение на остальных участках ветки не прерывалось, по заявлению метрополитена.

В 11:14 движение на всей ветке было возобновлено, однако с увеличенными интервалами между поездами.