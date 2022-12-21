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Курс евро впервые с конца апреля превысил ₽75

Курс евро впервые превысил 75 руб. с 29 апреля
Евро/Рубль EUR/RUB ₽74,753 +1,7% Купить
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 руб. впервые с 29 апреля, следует из данных биржи.

К 8:40 евро достиг отметки в 75,015 руб, к 8:47 подешевел до 74,69 руб., однако позже снова стал расти: на 8:54 курс составил 74,79 руб.

20 декабря евро вырос до 74,02 руб. впервые с мая текущего года.

Вместе с европейской валютой растет и доллар: в начале торгов 21 декабря его курс превысил 70 руб. в первый раз с 11 мая.

Рубль продолжает дешеветь к западным валютам уже около недели. Как пояснял эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, которого цитирует «РБК Инвестиции», основная причина резкого ослабления рубля — его необоснованно завышенный курс, «который уже на протяжении нескольких месяцев оказывает все более негативное влияние на доходы госбюджета и экспортеров». Он добавил, что нефть и другое сырье ощутимо подешевели за последние полгода, снизив уровень экспортной выручки. Все это усугубляется санкциями на российский экспорт.

Теги
Евро курс евро рубль Московская биржа
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