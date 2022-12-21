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Ефимов сообщил о снижении доли города в капитале предприятий

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

В рамках оптимизации инвестиционного портфеля последние годы власти Москвы стабильно сокращают присутствие в уставном капитале различных компаний. Всего с 2011 года число предприятий с муниципальным участием в капитале сократилось на 80%, до 77 штук, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. План на 2023 год — снизить их количество до 75.

По данным Ефимова, продажа акций этих предприятий за последние 11 лет принесла городскому бюджету 138 млрд руб. За тот же период город получил 53 млрд руб. в виде дивидендов, из них 2,48 млрд руб. — за 2022 год.

Стратегия столичного правительства в том, чтобы, выводя инвестиции из высококонкурентных сфер, наращивать их в жизненно важных для городской экономики отраслях. «Город снижает долю своего участия в конкурентных сферах экономики, среди которых, например, аренда недвижимости, банковская деятельность и гостиничный бизнес, — объясняет Ефимов. — В основном же теперь в портфеле города жизненно важные для столицы организации из сфер коммунального хозяйства, градостроительства и инжиниринга, информационных технологий».

Как сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в таких сферах Москва, наоборот, наращивает долю предприятий с контрольным пакетом акций (свыше 50%): «Если в начале 2011 года доля предприятий, чей контрольный пакет акций принадлежал столице, составляла 49% от общего числа организаций с городским участием, то сейчас таких уже 72,7%».

Теги
Инвестиции оптимизация приватизация Москва Владимир Ефимов
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