Ефимов рассказал о торгах на право комплексного развития еще трех промзон

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

В первом квартале 2023 года столичные власти выставят на аукцион права на реконструкцию участков трех бывших промзон в разных районах Москвы, сообщил вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о промзонах «Владыкино», «Вагоноремонт, 17, 18» и «Южное Очаково». Суммарная площадь трех участков составляет 35 га. Сейчас, по заверениям мэрии, эта территория используется неэффективно: по большей части она занята складами, автосервисами и автостоянками.

По оценкам Ефимова, требуемые от инвесторов вложения в развитие трех участков достигают 67,6 млрд руб., ежегодный экономический эффект для столичного бюджета составит 4,4 млрд руб. «Благодаря реорганизации этих территорий и строительству новых объектов там появится около 12,5 тыс. новых рабочих мест», — добавил вице-мэр.

Аукционы пройдут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), которая призвана вернуть в экономический оборот столицы бывшие промзоны и неэффективно используемые территории, а также получить порядка 550 тыс. новых рабочих мест. Программа действует с лета 2020 года, общий объем частных инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб.

По плану столичных властей на месте трех участков бывших промзон появится 708 тыс. кв. м недвижимости самого разного назначения. Так, половину площадей на территории «Вагоноремонта» займет жилье (в том числе возведенное по программе реновации), тогда как в «Южном Очаково» появятся современные предприятия и логистический центр, рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.