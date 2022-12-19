В мэрии подтвердили планы проложить центральную часть МЦД-5 под землей

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Для соединения двух отрезков пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) в единую ветку потребуется прокладка подземных туннелей. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что прорабатывается решение со строительством подземного участка длиною порядка 12 км и пройдет он под центральной частью города.

Зеленая линия МЦД соединит Ярославское и Павелецкое направления железной дороги — она должна связать подмосковные Мытищи, Пушкино, Королев, Щелково и Фрязино на севере с Домодедовым и Видным на юге Подмосковья и стать пятым диаметром московской городской транспортной системы. Ее предполагаемая протяженность — 72 км, а из 33 запланированных станций восемь будут связаны пересадками с другими линиями метро, МЦК и пригородными направлениями железной дороги. Однако МЦД-5 — самый сложный из всех диаметров. Андрей Бочкарев пояснил: если МЦД-3 и МЦД-4 (как и уже действующие 1-я и 2-я линии) достраиваются и реконструируются на существующих рельсах, то для соединения Ярославского и Павелецкого направлений необходимо пройти 12 км фактически в центре Москвы.

Изначально в проектных институтах прорабатывалось несколько проектов и велась оценка каждого с учетом их стоимости, а сегодня вице-мэр сообщил: «Одним из лучших вариантов представляется сделать это под землей, с помощью двух крупных тоннелей». Он сообщил, что подземный вариант имеет ряд кардинальных отличий — он требует иных габаритов подвижного состава и способа подачи тока.

На подземном участке зеленого маршрута планируется разместить четыре остановки. «Ныряет поезд в тоннель возле станции метро «Рижская», — рассказал глава столичного Стройкомплекса. — Затем будет еще три остановочных пункта — в районе Комсомольской площади, Павелецкого вокзала и станции метро «Китай-город». Вице-мэр подчеркнул, что это самый сложный путь, но и самый оптимальный, поскольку позволяет связать МЦД-5 с метро и выйти на Павелецкое направление.

Андрей Бочкарев также напомнил, что запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023 год. Третий, Ленинградско-Казанский диаметр протяженностью 85 км будет состоять из 41 станции и пройдет от Зеленограда до Раменского. МЦД-4 «Киевско-Горьковский» длиннее на километр и соединяет Апрелевку и Новую Москву с Реутовым, Ольгино и Железнодорожной.