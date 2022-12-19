Вице-мэр Ефимов сообщил об удвоении числа офсетных контрактов за 2022 год

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

За неполный 2022 год в Москве между городскими властями и инвесторами было заключено 11 офсетных контрактов на поставку необходимой столице продукции, что более чем вдвое превышает показатели за все предыдущее время работы программы — пять соглашений за период с 2017 по 2021 год. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Пять из новых контрактов предусматривают поставку лекарств для нужд города, по остальным столица будет получать медицинскую мебель, расходные материалы для службы крови, аккумуляторные батареи для электротранспорта и другие товары», — добавил Ефимов. По его словам, по заключенным в уходящем году контрактам объем частных инвестиций составит 9,7 млрд руб.

Офсетные контракты представляют собой механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в форме выставления встречных требований. По нему инвестор обязуется построить новое или модернизировать старое предприятие либо же освоить производство необходимого властям вида продукции. Госзаказчик, в свою очередь, обязуется в течение длительного времени (до десяти лет) закупать у инвестора созданные им товары и услуги, гарантируя тому рынок сбыта.

Такая форма ГЧП стала возможной благодаря поправкам в закон о госзакупках (44-ФЗ) в 2016 году, и уже с 2017-го власти Москвы первыми в России начали реализовывать этот механизм на практике. Резкий же рост числа договоров в 2022 году Ефимов связывает с поправками в законодательство, расширяющими сферу применения инструмента офсетных контрактов. Так, теперь заключать подобные соглашения можно во всех отраслях городского хозяйства, а минимальный объем частных инвестиций снижен с 1 млрд до 100 млн руб.