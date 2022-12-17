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Дед Мороз приехал на открытие главной елки Белгорода на БТР
Дед Мороз рассказал, что его сани застряли в лесу, но ему повезло — он встретил российских военных, которые спасли его, выделив бронемашину
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Новый год
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