Пентагон не нашел доказательств посещения Земли пришельцами

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Спецгруппа Министерства обороны США, изучающая неопознанные летающие объекты, не нашла подтверждений сообщениям о посещении планеты пришельцами. За последнее время ведомство получило «несколько сотен» сообщений об обнаружении НЛО в небе. Об этом сообщает CBS со ссылкой на руководство группы.

«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение», — завил Рональд Моултри, замминистра обороны по разведке, добавив также, что не видел ничего, что могло бы предположить присутствие инопланетной жизни или крушение инопланетного летательного объекта.

Последний раз группа Пентагона по изучению НЛО публиковала отчет в 2021 году. Тогда были раскрыты подробности расследования одного дела из 144 сообщений, собранных с 2004 года, о присутствии инопланетной жизни или неопознанных летающих объектов. При этом 80 из них были зафиксированы несколькими датчиками. На вопрос, указывают ли какие-либо из расследованных случаев на угрозу национальной безопасности США, в спецгруппе ответили утвердительно — они находились неподалеку от военных баз и полигонов. Моултри отметил, что подобные объекты будут считаться враждебными, пока не будут опознаны.

Спецгруппа была создана в июле и отвечает не только за отслеживание неопознанных объектов в небе, но и за аномалии, происходящие под водой или в космосе.