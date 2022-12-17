Пентагон не нашел доказательств посещения Земли пришельцами

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Новогодний миллиард: почему лотереи помогают утилизировать стресс РБК и Столото, 11:46
В Нижневартовске снесут поврежденный взрывом газа дом Общество, 11:40
Маск вернет аккаунты заблокированных в Twitter журналистов Технологии и медиа, 11:25
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов Общество, 11:22
Попробуйте ответить на вопросы ЕГЭ и набрать высший балл. Тест Специальный проект, 11:10
В Харькове восстановили электроснабжение Политика, 11:10
МИД счел преждевременной турецкую наземную операцию в Сирии Политика, 11:03
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Босоногие мальчики. За что ФИФА отстранила индийцев от чемпионатов мира Спорт, 11:00
Мурадов назвал заявление Вашингтона о Крыме объявлением войны Политика, 10:56
Кремль показал видео работы Путина в объединенном штабе войск Политика, 10:45
Главы трех регионов заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи» Политика, 10:45
Семь самых больших машин в мире РБК и Норникель, 10:36
В мэрии сообщили о завершении первого этапа работ на северном участке МСД Город, 10:30
Пентагон не нашел доказательств посещения Земли пришельцами Общество, 10:16
Общество ,  
0 

Пентагон не нашел доказательств посещения Земли пришельцами

Фото: Jim Urquhart / Reuters
Фото: Jim Urquhart / Reuters

Спецгруппа Министерства обороны США, изучающая неопознанные летающие объекты, не нашла подтверждений сообщениям о посещении планеты пришельцами. За последнее время ведомство получило «несколько сотен» сообщений об обнаружении НЛО в небе. Об этом сообщает CBS со ссылкой на руководство группы.

«Мы не видели ничего, что заставило бы нас поверить, что какой-либо из объектов, которые мы видели, имеет инопланетное происхождение», — завил Рональд Моултри, замминистра обороны по разведке, добавив также, что не видел ничего, что могло бы предположить присутствие инопланетной жизни или крушение инопланетного летательного объекта.

Последний раз группа Пентагона по изучению НЛО публиковала отчет в 2021 году. Тогда были раскрыты подробности расследования одного дела из 144 сообщений, собранных с 2004 года, о присутствии инопланетной жизни или неопознанных летающих объектов. При этом 80 из них были зафиксированы несколькими датчиками. На вопрос, указывают ли какие-либо из расследованных случаев на угрозу национальной безопасности США, в спецгруппе ответили утвердительно — они находились неподалеку от военных баз и полигонов. Моултри отметил, что подобные объекты будут считаться враждебными, пока не будут опознаны.

Спецгруппа была создана в июле и отвечает не только за отслеживание неопознанных объектов в небе, но и за аномалии, происходящие под водой или в космосе.

Теги
инопланетяне Пентагон США космос
Материалы по теме
В Пентагоне ответили посольству России о поставках ЗРК Patriot
Политика
Кремль назвал риски рекордного бюджета Пентагона
Политика
«Роскосмос» сообщил об отсутствии предпосылок для спуска «Союза МС-22»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter