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В мэрии сообщили о завершении первого этапа работ на северном участке МСД

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Специалисты завершили первый этап строительства северного участка Московского скоростного диаметра от Покровской улицы до Зенинского шоссе. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, общая протяженность достроенного участка составила около 8 км, в ближайшей перспективе он обеспечит выезд на строящуюся трассу Москва — Казань. «При этом благодаря скоростной магистрали без светофоров значительно улучшится транспортная доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, а также подмосковных Люберец и Балашихи», — подчеркнул Бочкарев.

Также руководитель столичного градостроительного комплекса отметил, что на участке МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе специалисты устроили заездные карманы для остановок общественного транспорта. Помимо этого, строители смонтировали шумозащитные экраны, которые обеспечат комфорт жителей близлежащих кварталов.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, инспекторы комитета провели итоговую проверку участка и по ее итогам оформили заключение о соответствии объекта проектной документации.

«Улично-дорожная сеть в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка активно развивается, — добавил Войстратенко. — В конце ноября были сданы в эксплуатацию дороги для промышленной территории, на которой располагается технопарк «Руднево» и одноименное электродепо».

Проект Московского скоростного диаметра утвердил мэр столицы Сергей Собянин. МСД задуман как скоростная внутригородская магистраль, которая улучшит доступность 48 районов мегаполиса с населением примерно 5 млн человек. Транспортная артерия объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, движение по которым уже открыто, и ежедневно по ним проезжают в среднем четверть миллиона машин. Запуск Московского скоростного диаметра снимет нагрузку с Садового кольца, ТТК и МКАД.

Теги
Москва дорожное строительство Московский скоростной диаметр Андрей Бочкарев
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