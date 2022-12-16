Во Франции при пожаре в жилом доме в пригороде Лиона погибли 10 человек

Во Франции при пожаре в жилом доме погибли десять человек

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Десять человек погибли, в том числе пятеро детей, при пожаре в Вольс-ан-Велен, восточном пригороде Лиона. Об этом сообщает France.info с ссылкой на французские власти.

По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманина, погибшим детям было от трех до 15 лет.

Четырнадцать человек, из них двое пожарных, по данным местных властей, получили ранения. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое.

Пожар начался около 3:00 утра (5:00 мск) в семиэтажном многоквартирном доме. Причины пожара до сих пор неизвестны.