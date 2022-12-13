Ракова привела статистику использования биометрии для доступа к ЭМК

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С начала года уже почти 1,5 млн москвичей воспользовались доступом к мобильной версии электронной медкарты в приложении «ЕМИАС.ИНФО» по отпечатку пальца или через Face ID. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, сервис позволяет получать безопасный доступ к своим медицинским данным без дополнительного ввода кода. «Этот способ авторизации экономит время и исключает необходимость дополнительного подтверждения входа по коду из СМС, — подчеркнула Ракова. — Надеемся, благодаря нововведению жителям столицы стало удобнее пользоваться электронной медкартой».

Также в начале текущего года наряду с биометрией вход в мобильную версию ЭМК стал возможен и по короткому коду. На сегодня этим функционалом уже воспользовались более 800 тыс. москвичей.

Отмечается, что подобные способы авторизации гарантирует надежную защиту личных данных благодаря использованию биометрии или уникального кода доступа пользователя. Подобная методика шифрования данных активно используется в банковских и других приложениях, которые работают с конфиденциальной информацией. Данные биометрии хранят только в зашифрованной памяти конкретного телефона и не передаются дальше.

Иметь удобный доступ к информации о своем здоровье очень важно, отмечает главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева. «Например, она может понадобиться во время отпуска, в командировке или просто после приема врача своей поликлиники. Авторизация по биометрии в мобильном приложении позволяет всегда иметь информацию под рукой без дополнительного ввода паролей, при этом без ущерба для безопасности. Благодаря таким технологиям у пациентов больше нет необходимости обращаться в поликлинику для запроса своих медицинских данных — они всегда доступны в электронной медкарте в режиме онлайн», — добавила она.

Чтобы пользоваться новыми возможностями, нужно обновить приложение до последней версии и один раз при входе пройти полную авторизацию с помощью учетной записи портала mos.ru при входе в медкарту. После этого пользователю предложат придумать четырехзначный код доступа и настроить альтернативные способы авторизации в зависимости от функционала смартфона — по распознаванию лица (Face ID) или отпечатку пальца (Touch ID). Отключить и снова подключить опцию входа в электронную медицинскую карту по распознаванию лица или отпечатку пальца можно в настройках приложения (вкладка «Прочее», раздел «Вход в приложение»). Также в настройках можно поменять пароль.

Подать заявку на предоставление доступа к электронной медкарте и карте ребенка можно на mos.ru. Для этого должна быть стандартная или полная учетная запись. Получить доступ к карте могут пользователи старше 15 лет, у которых есть полис обязательного медстрахования. При стандартной учетной записи услугу предоставят по заявлению пользователя в течение пяти рабочих дней, при наличии полной учетной записи — в день подачи заявки.

Скачать приложение «ЕМИАС.ИНФО» можно в Google Play, App Store, App Gallery и RuStore. Для корректной работы приложения необходимо следить за его своевременным обновлением. Функционал мобильного приложения регулярно расширяется.