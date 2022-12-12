Два района Антальи затопило из-за проливных дождей

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Два района провинции Анталья в Турции — Кумлуджа и Финике — были затоплены из-за ливней, которые начались 11 декабря, пишет газета Hürriyet.

В обоих районах были затоплены первые этажи жилых домов, вода уносила автомобили. Мэр Кумлуджи Мустафа Колеоглу сообщил, что большой ущерб также был нанесен сотням теплиц, которые находятся в этом районе. «Мы не видели ничего подобного 50 лет», — сказал он.

Жители затопленных районов получили сообщения с просьбой «не выходить из дома». Из-за потопа в обоих районах в понедельник закрыты школы.

После ливня в районах Салур, Сарыджасу и Ортакёй (находятся в Кумлудже) из берегов вышел ручей Гавур. Там тоже были затоплены улицы и проспекты, паводковые воды уносили припаркованные автомобили.