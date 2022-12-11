Путин признался, что волнуется во время публичных выступлений

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. Об этом он рассказал ефрейтору, механику-водителю взвода 175-го разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Давиду Малыйкину, после того как вручил ему медаль «Золотая Звезда» Героя России. Кадры этого момента показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Церемония вручения медалей проходила 8 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В нем приняли участие более 200 военных и гражданских лиц.

После того как Малыйкин получил медаль, он начал произносить речь, но ненадолго замолчал. Тогда к нему подошел Путин и сказал: «Не спеши, спокойно. Здесь все свои».

После церемонии Путин подошел к Малыйкину и сказал, что тоже волнуется во время выступлений. «Ничего страшного, не переживай. Смотри, я двадцать лет занимаюсь этим кино и тоже волнуюсь», — признался президент.

Давид Малыйкин — ефрейтор, механик-водитель взвода 175-го разведывательного батальона 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Ему 28 лет, родился в Мордовии. После школы он поступил в Дубенский аграрный техникум. В декабре 2014 года Малыйкина призвали для прохождения срочной службы в армии, после завершения которой он заключил контракт.