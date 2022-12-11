Умерла актриса и мать певицы Шер Джорджия Холт

Шер (Шерилин Саркисян) и Джорджия Холт (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Американская актриса и мать певицы Шер (настоящее имя — Шерилин Саркисян) Джорджия Холт умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщила дочь актрисы в Twitter.

«Мамы больше нет», — написала Шер.

В сентябре Шер сообщала, что ее мать выписали из больницы после лечения от пневмонии.

Джорджия Холт родилась 9 июня 1926 года в Кенсете, штат Арканзас. Она работала моделью и снималась в сериалах и кино в эпизодических ролях. Кроме того, с шести лет Холт начала петь на радиостанции Оклахома-Сити, а в десять лет пела с музыкантом Бобом Уиллсом и его группой Bob Wills & His Texas Playboys.

В 2013 году Шер сняла документальный фильм Dear Mom, Love Cher, посвященный жизни своей матери. Холт была замужем шесть раз, в браке с Джоном Саркисяном у нее родилась дочь — Шерилин Саркисян, ставшая певицей Шер.