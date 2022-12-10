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В Сан-Паулу произошла стрельба после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

Один человек погиб и трое ранены в ходе стрельбы после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ
Проигрыш сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, 9 декабря 2022 г.
Проигрыш сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре, 9 декабря 2022 г.

В Сан-Паулу в Бразилии произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще трое человек ранены, сообщает газета Diario da Regiao со ссылкой на местную полицию.

Стрельба произошла после футбольного матча Бразилии и Хорватии на чемпионате мира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 0:0, дополнительное — со счетом 1:1, но после серии пенальти Бразилия проиграла Хорватии (2:4) и в итоге не смогла выйти в полуфинал ЧМ.

После матча, как сообщили в полиции, в торговом центре North Shopping Barretos между группой людей возник конфликт и началась драка, которая потом продолжилась на улице. Через некоторое время по улице, где была драка, проехала машина, из которой неизвестные открыли огонь.

В результате погибла 17-летняя девушка и пострадали еще трое. Одна девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии с ранением легкого, также была ранена 20-летняя девушка, ей оказали медицинскую помощь на месте, 21-летнего молодого человека доставили в больницу с легкими травмами.

Накануне во время матча в четвертьфинале на чемпионате мира в Катаре произошла еще одна массовая драка, в ней участвовали сборные Аргентины и Нидерландов. В итоге сборная Нидерландов проиграла Аргентине в серии пенальти (3:4), основное и дополнительное время завершилось вничью — 2:2.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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