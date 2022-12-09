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Путин ответил на вопрос, кому можно верить
Владимир Путин: верить никому нельзя, только мне
Владимиру Путину после саммита ЕАЭС в Бишкеке задали вопрос, кому можно доверять в вопросах снабжения военных в зоне спецоперации — Минобороны или военкорам. «Верить никому нельзя. Только мне можно», — отметил он
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