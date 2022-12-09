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Технологии и медиа ,  
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Японский миллиардер выбрал для полета на Луну диджея Аоки и звезду K-pop

Японский миллиардер выбрал для полета на Луну диджея Стива Аоки и звезду K-pop ТОР

В команду, с которой японский миллиардер Юсаку Маэдзава планирует отправиться на Луну, вошли 11 человек. Предприниматель создал отдельный сайт для своей космической миссии.

Наиболее известные члены его летного экипажа — американский диджей японского происхождения Стив Аоки и исполнитель K-pop ТОР.

Из 11 членов экипажа, трое — женщины. Четверо членов экипажа, включая Аоки, — граждане США.

Как признался Аоки, он узнал о том, что стал членом экипажа, во время гастролей в России.

Полет Маэдзавы запланирован на 2023 год. Ракету для полета представит компания SpaceX Илона Маска. Маэдзава скупил все восемь мест на корабле, еще три члена экипажа были выбраны в качестве запасных. Планируется, что корабль отправится до Луны и обратно, весь путь должен занять неделю.

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Теги
Япония SpaceX миллиардер Луна
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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