Японский миллиардер выбрал для полета на Луну диджея Аоки и звезду K-pop
В команду, с которой японский миллиардер Юсаку Маэдзава планирует отправиться на Луну, вошли 11 человек. Предприниматель создал отдельный сайт для своей космической миссии.
Наиболее известные члены его летного экипажа — американский диджей японского происхождения Стив Аоки и исполнитель K-pop ТОР.
Из 11 членов экипажа, трое — женщины. Четверо членов экипажа, включая Аоки, — граждане США.
Как признался Аоки, он узнал о том, что стал членом экипажа, во время гастролей в России.
Полет Маэдзавы запланирован на 2023 год. Ракету для полета представит компания SpaceX Илона Маска. Маэдзава скупил все восемь мест на корабле, еще три члена экипажа были выбраны в качестве запасных. Планируется, что корабль отправится до Луны и обратно, весь путь должен занять неделю.