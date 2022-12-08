Барабанщик рок-группы The Stranglers умер на 85-м году жизни

Джет Блэк (Фото: thestranglers.co.uk)

Умер барабанщик британской рок-группы The Stranglers Джет Блэк, музыканту было 84 года. Об этом говорится на официальной странице группы в Twitter.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине нашего дорогого друга, коллеги и одного из старых основателей группы Джета Блэка. Джет мирно скончался дома в окружении своей семьи», — говорится в сообщении.

Настоящее имя Джета Блэка — Брайан Даффи. На момент основания группы The Stranglers Блэку было 36 лет, он владел фургончиком по продаже мороженного, а также продуктовым магазином. Когда The Stranglers только появились, они использовали фургон в качестве турового автобуса, а продуктовый магазин служил студией.

В 2007 году пресс-служба рок-группы объявила, что у Джет Блэка проблемы с сердцем. Он на время прекратил выступать на концертах. В 2010 году он возобновил выступления, однако спустя год вновь прекратил. В 2011 году его госпитализировали прямо перед выступлением. В последний раз Джет Блэк выступал на сцене вместе с группой в 2015 году.