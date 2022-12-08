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Общество ,  
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На МКАД столкнулись семь машин

На МКАД в районе пересечения со Сколковским шоссе столкнулись семь автомобилей
Фото: DtOperativno / Telegram
Фото: DtOperativno / Telegram

Семь автомобилей столкнулись на 52-м километре МКАД, сообщает департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

«На внутренней стороне 52-го км МКАД (перед пересечением со Сколковским шоссе) столкнулись семь автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении дептранса. Там добавили, что  информация о пострадавших уточняется.

После ДТП движение осталось только по одной из пяти полос, но позже дептранс сообщил, что оно восстановлено. Департамент также предупреждал о пятибалльных пробках на дорогах Москвы, в частности на МКАД в районе улицы Верхние Поля и Киевского шоссе.

Теги
МКАД Москва ДТП
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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