Взрыв газа произошел в торговом доме в Назрани, четыре человека пострадали

Четыре человека пострадали при взрыве газа в торговом доме в Ингушетии

В здании торгового дома «Таргим» в Назрани произошел взрыв газа, сообщает ГУ МЧС по Ингушетии.

Сообщение о взрыве поступило в 15:03 (время совпадает с московским). Начался пожар, здание было частично разрушено. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.

Площадь возгорания МЧС оценило в 200 кв. м. Спасатели выехали на место происшествия.

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По данным телеграм-канала Mash Gor, взорвался бытовой газ на втором этаже торгового дома, горит этот этаж и мансарда. Канал отмечает, что месяц назад на месте взрыва меняли газовую трубу.