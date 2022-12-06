За год в Москве согласовали постройку на 2 млн кв. м больше недвижимости

Фото: Олег Яковлев / РБК

С января по ноябрь 2022 года в столице было выдано 550 разрешений на строительство 14,32 млн кв. м недвижимости, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Рост к аналогичному периоду предыдущего года (по объему согласованной площади) составил тем самым почти 18%: тогда было выдано 544 разрешения на строительство около 12,15 млн кв. м.

По словам Бочкарева, среди общего объема объектов, строительство которых было инициировано в 2022 году — 196 многоквартирных домов общей площадью более 10 млн кв. м, в том числе около 40 объектов по программе реновации, 55 учреждений образования и медицины, дороги, объекты метрополитена и иные здания и сооружения.

«Лидером по выданным разрешениям на строительство в первых трех кварталах текущего года стала Новая Москва — 151 документ на общую площадь 3,5 млн кв. м, на втором месте — Западный административный округ — 67 разрешений на площадь около 1,8 млн кв. м, замыкает тройку Южный округ с 49 разрешениями на 1,6 млн кв. м недвижимости», — уточнил вице-мэр.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, значительную долю среди начавших строиться в 2022 году объектов занимает социальная инфраструктура: например, 22 детских сада, из которых 16 возводятся инвесторами в рамках строящихся жилых кварталов, 21 школа, пять поликлиник и детский корпус больницы в Коммунарке.

Говоря о спортивных объектах, Войстратенко напомнил об оформлении разрешительной документации на строительство пяти районных физкультурных комплексов, центральной арены стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова, спортивно-стрелкового клуба на территории «Лужников» и ледового дворца для Центра спорта и образования «Самбо-70».