За год в Москве согласовали постройку на 2 млн кв. м больше недвижимости

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 65,52 (+0,53) Инвестиции, 05 дек, 16:02
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 62,18 (+0,41) Инвестиции, 05 дек, 16:02
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 13:31
Продажи новых автомобилей в России в ноябре рухнули на 61,6% Авто, 13:31
Песков описал ситуацию с «Дождем» словами об иллюзиях о свободе Политика, 13:30
Радулов не сыграет в Матче звезд КХЛ из-за травмы Спорт, 13:28
Залог японского долголетия — особая диета. Правда ли это Pro, 13:27
Меган Маркл и принца Гарри раскритиковали из-за лжи в сериале Netflix Life, 13:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:25
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин «тепло поздравил» президента Киргизии с днем рождения Политика, 13:24
ФСБ попросила Лефортовский суд арестовать вице-премьера Украины Верещук Политика, 13:21
Сколько стоит одно колесо для карьерного самосвала РБК и Норникель, 13:19
Трехкратная чемпионка ОИ возглавила Федерацию синхронного плавания России Спорт, 13:11
Эдди Мерфи выдаст кинодочь замуж за Джона Хилла в новом фильме Netflix Life, 13:10
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 13:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:06
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Город ,  
0 

За год в Москве согласовали постройку на 2 млн кв. м больше недвижимости

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

С января по ноябрь 2022 года в столице было выдано 550 разрешений на строительство 14,32 млн кв. м недвижимости, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Рост к аналогичному периоду предыдущего года (по объему согласованной площади) составил тем самым почти 18%: тогда было выдано 544 разрешения на строительство около 12,15 млн кв. м.

По словам Бочкарева, среди общего объема объектов, строительство которых было инициировано в 2022 году — 196 многоквартирных домов общей площадью более 10 млн кв. м, в том числе около 40 объектов по программе реновации, 55 учреждений образования и медицины, дороги, объекты метрополитена и иные здания и сооружения.

«Лидером по выданным разрешениям на строительство в первых трех кварталах текущего года стала Новая Москва — 151 документ на общую площадь 3,5 млн кв. м, на втором месте — Западный административный округ — 67 разрешений на площадь около 1,8 млн кв. м, замыкает тройку Южный округ с 49 разрешениями на 1,6 млн кв. м недвижимости», — уточнил вице-мэр.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, значительную долю среди начавших строиться в 2022 году объектов занимает социальная инфраструктура: например, 22 детских сада, из которых 16 возводятся инвесторами в рамках строящихся жилых кварталов, 21 школа, пять поликлиник и детский корпус больницы в Коммунарке.

Говоря о спортивных объектах, Войстратенко напомнил об оформлении разрешительной документации на строительство пяти районных физкультурных комплексов, центральной арены стадиона «Торпедо» им. Э.А. Стрельцова, спортивно-стрелкового клуба на территории «Лужников» и ледового дворца для Центра спорта и образования «Самбо-70».

Теги
Москва Строительство Андрей Бочкарев
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter