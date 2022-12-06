Вице-мэр Ефимов оценил рост инвестиций в основной капитал Москвы

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

С января по сентябрь 2022 года инвестиции в основной капитал Москвы выросли к аналогичному периоду предыдущего года на 2,7%, составив 3,4 трлн руб. Причем три четверти этой суммы — 2,6 трлн руб. — пришлось на вложения со стороны крупного и среднего бизнеса. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На долю Москвы сегодня приходится 20,5% общероссийского объема инвестиций в основной капитал. Даже в условиях санкционного давления вложения стабильно растут», — подчеркнул Ефимов. Из вложений крупного и среднего бизнеса практически одинаковая сумма — почти по 1 трлн руб. — пришлась на, с одной стороны, строительство нежилых помещений и благоустройство земельных участков, а с другой — на инвестиции в машинное оборудование. Оставшаяся треть — примерно по 17% — пришлась на строительство жилья и создание объектов интеллектуальной собственности.

Директор департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о структуре источников финансирования: «За три квартала уходящего года 1,3 трлн руб., или 50,3% от общего объема, крупные и средние предприятия профинансировали из собственных средств. Оставшееся — это привлеченные инвестиции». По его мнению, в новых реалиях российский бизнес, благодаря в том числе поддержке столичных властей, способен занять свободные ниши на столичном рынке, откуда ушли западные инвесторы, создавать и расширять производства.