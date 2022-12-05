Задержан экс-глава правительства Кузбасса

Вячеслав Телегин (Фото: администрация Ленинска-Кузнецкого)

Бывший председатель правительства Кемеровской области Вячеслав Телегин, который в начале августа ушел в отставку, задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

«Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», — сказал собеседник агентства, не уточнив, с чем связано задержание.

О задержании Телегина также сообщили источники NGS42. Они утверждают, что претензии силовиков могут быть связаны с деятельностью Телегина в Ленинске-Кузнецком, где он был главой города. 5 декабря центральный районный суд Кемерова изберет Телегину меру пресечения.

РБК направил запросы в СУ СКР по Кемеровской области и пресс-службу правительства региона.

Телегин ушел в отставку по собственному желанию 5 августа. В пресс-службе правительства Кузбасса причиной такого решения назвали ухудшение состояния здоровья.

С 2015 по 2018 год Телегин работал главой Ленинск-Кузнецкого городского округа. Затем он стал заместителем кемеровского губернатора Сергея Цивилева по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу. В феврале 2021 года Телегин стал первым замгубернатора — председателем правительства региона.

В феврале бывшего заместителя Телегина в мэрии Ленинска-Кузнецкого Рашида Бадертдинова арестовали. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.