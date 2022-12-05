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Вильфанд заявил о третьем подряд рекорде атмосферного давления в Москве

Вильфанд заявил о рекорде атмосферного давления в Москве третий день подряд

Атмосферное давление в Москве достигло 771,2 мм рт. ст. в полночь 5 декабря, таким образом был установлен новый рекорд за всю историю метеорологических наблюдений и третий рекорд за три дня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В полночь 5 декабря атмосферное давление превысило рекорд сразу на 7 миллиметров ртутного столба. Оно составило 771,2 миллиметра ртутного столба», — сказал он.

Предыдущий рекорд этого дня был установлен в 2001 году, уточнил синоптик.

Рекордно высокое атмосферное давление в Москве при норме в 748 мм рт. ст. фиксируют третий день подряд. Накануне ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что атмосферное давление утром 4 декабря достигло 771,6 мм рт. ст., превысив предыдущий рекорд в 766,8 мм рт. ст. Когда именно он был установлен, синоптик не уточнил.

За день до этого Леус также сообщал о рекорде. Вечером 3 декабря, по его словам, атмосферное давление выросло до 771,1 мм рт. ст., что на 0,2 пункта выше рекорда 1954 года для этого дня.

Теги
Москва атмосферное давление Погода Роман Вильфанд
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