Протестующие ворвались в здание администрации Эс-Сувейда в Сирии

Фото: Kholoud_Obesat / Twitter

Протестующие в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии ворвались в здание местной администрации, сообщила в Twitter радиостанция Sham FM.

По ее данным, участники протестов сломали мебель, сожгли или выбросили из окон правительственные документы, некоторые бумаги украли. Открыв «беспорядочный огонь», они ранили полицейского и несколько граждан.

Изначально десятки людей собрались перед зданием местного правительства в знак протеста против тяжелых условий жизни и роста цен на топливо, отмечает Sham FM. По данным газеты Asharq Al-Awsat, на митинг вышли 200 человек, они скандировали призывы к свержению президента Башара Асада. Протестующие рвали и сжигали его фото, добавляет Syria TV.

Как сообщает Sham FM, протестующие подожгли покрышки и перекрыли главную трассу в административном центре. Они попытались штурмовать здание управления полиции, им противостояла охрана, один сотрудник МВД.

Источник Suwayda 24 в медицинский службах заявил, что в результате беспорядков погибли два человека (протестующий и полицейский), еще четверо пострадали.