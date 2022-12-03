Эсминец ВМС США вошел в порт Хельсинки
Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Paul Ignatius вошел в порт Хельсинки, сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота США.
Корабль был задействован в учениях Freezing Winds 22, которые проходили в Балтийском море начиная с 25 ноября. В маневрах участвовали подразделения и личный состав из 12 стран, включая Финляндию и Швецию.
Военные учились интегрировать средства связи и перегруппировываться, отрабатывали технику противовоздушной и противоракетной обороны, ведения боевых действий на поверхности воды и практиковались в нанесении ударов. Начальник штаба командования ВМС Финляндии Юкка Антеройнен, чьи слова приводит пресс-служба флота, отметил, что маневры также направлены на отработку боевых задач в море в осенних условиях.
Эсминец USS Paul Ignatius назван в честь 59-го министра военно-морских сил США Пола Игнатиуса. Это 67-й эсминец класса Arleigh Burke.
Корабль заложили 11 сентября 2015 года в Паскагуле, штат Миссисипи. В феврале 2019 года его спустили на воду, в июле он вошел в состав ВМС США.