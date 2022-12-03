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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Эсминец ВМС США вошел в порт Хельсинки

Эсминец ВМС США Paul Ignatius вошел в порт Хельсинки
Эсминец USS Paul Ignatius
Эсминец USS Paul Ignatius (Фото: fi.usembassy.gov)

Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Paul Ignatius вошел в порт Хельсинки, сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота США.

Корабль был задействован в учениях Freezing Winds 22, которые проходили в Балтийском море начиная с 25 ноября. В маневрах участвовали подразделения и личный состав из 12 стран, включая Финляндию и Швецию.

Военные учились интегрировать средства связи и перегруппировываться, отрабатывали технику противовоздушной и противоракетной обороны, ведения боевых действий на поверхности воды и практиковались в нанесении ударов. Начальник штаба командования ВМС Финляндии Юкка Антеройнен, чьи слова приводит пресс-служба флота, отметил, что маневры также направлены на отработку боевых задач в море в осенних условиях.

Эсминец USS Paul Ignatius назван в честь 59-го министра военно-морских сил США Пола Игнатиуса. Это 67-й эсминец класса Arleigh Burke.

Корабль заложили 11 сентября 2015 года в Паскагуле, штат Миссисипи. В феврале 2019 года его спустили на воду, в июле он вошел в состав ВМС США.

Теги
эсминец учения Финляндия Хельсинки ВМС США
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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