Эсминец ВМС США вошел в порт Хельсинки

Эсминец USS Paul Ignatius (Фото: fi.usembassy.gov)

Ракетный эсминец типа Arleigh Burke USS Paul Ignatius вошел в порт Хельсинки, сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота США.

Корабль был задействован в учениях Freezing Winds 22, которые проходили в Балтийском море начиная с 25 ноября. В маневрах участвовали подразделения и личный состав из 12 стран, включая Финляндию и Швецию.

Военные учились интегрировать средства связи и перегруппировываться, отрабатывали технику противовоздушной и противоракетной обороны, ведения боевых действий на поверхности воды и практиковались в нанесении ударов. Начальник штаба командования ВМС Финляндии Юкка Антеройнен, чьи слова приводит пресс-служба флота, отметил, что маневры также направлены на отработку боевых задач в море в осенних условиях.