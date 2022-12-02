В Москве ликвидировали открытое горение на Микояновском мясокомбинате

Открытое горение на складе Микояновского мясокомбината на улице Талалихина на юго-востоке Москвы ликвидировали, сообщил врио главы столичного главка МЧС Андрей Румянцев. Видео с его комментарием опубликовало ведомство в своем телеграм-канале.

Возгорание локализовали к 22:59, а к 23:04 огонь удалось полностью потушить. Пожарные осматривали верхние этажи здания для обнаружения возможных очагов возгорания, сейчас проводится проливка и разборка конструкций. В МЧС не указали площадь, на которую распространился огонь. Как писал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, она составила 300 кв. м.

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Сообщение о пожаре на улице Талалихина поступило в 21:16. Загорелась крыша здания, из него эвакуировали 12 человек, сообщали в МЧС. Всего в ликвидации пожара задействовано более 100 человек и 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы писало, что спасатели планируют задействовать вертолет для тушения огня на комбинате. Пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти.

Происшествие взяла на контроль столичная прокуратура.