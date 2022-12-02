На юго-востоке Москвы загорелось пришвартованное судно

Video

Пожар возник на судне в акватории Москвы-реки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве РБК сообщили: «В 10:10 поступило сообщение о том, что по адресу Борисовские пруды, 10 <...> в акватории Москвы-реки, происходит загорание пришвартованного судна. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило возгорание на площади около 20 кв. м».

В 10:48 пожар был ликвидирован. До прибытия пожарных с горящего судна был спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.

В дептрансе заявили, что причины произошедшего устанавливаются.