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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за морозов и бытовых пожаров
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

На территории всей Иркутской области из-за морозов до 5 декабря ввели режим повышенной готовности. Решение приняли на внеочередном заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС) под председательством губернатора Игоря Кобзева, сообщило правительство региона.

«Это вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины — из-за короткого замыкания электропроводки. Стало больше и возгораний в результате нарушения правил безопасности при использовании печного отопления», — пояснил Кобзев.

5 декабря состоится еще одно заседание, на котором чиновники оценят ситуацию в регионе и решат, нужно ли продлевать режим повышенной готовности, сообщил губернатор в телеграм-канале.

Кобзев также рассказал о жалобах жителей Нижнеудинска, Тулуна, Тулунского и Тайшетского районов на низкие температуры в домах. Разобраться в ситуации поручено замминистра жилищной политики и энергетики Евгению Ветрову. В домах Артемовского поселения теплоснабжение должно быть восстановлено до 5 декабря.

28 ноября МЧС Иркутской области со ссылкой на местное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что 29 ноября — 1 декабря в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–14 градусов ниже климатической нормы. С 1 по 3 декабря ожидается небольшой снег и порывистый ветер до 13 метров в секунду, отмечает правительство по ссылкой на прогноз Иркутского УГМС. Температура воздуха ночью составит от минус 25 до 20 градусов, при уменьшении облачности возможно понижение до минус 37 градусов. Днем от минус 20 до минус 15 градусов, местами до минус 25.

28 ноября в поселке Артемовский Бодайбинского района ввели режим ЧС из-за прорыва водопровода. По словам Кобзева, без отопления остались 13 домов, в которых живут 64 человека. Позже главу Артемовского муниципального образования Максима Петрова задержали в рамках расследования уголовного дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 293 и ч. 1 ст. 238 УК). В СК уточнили, что коммунальная авария в поселке произошла еще 26 ноября.

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Глава Бодайбинского района Евгений Юмашев 1 декабря рассказал, что 11 жителей поселка расселили. По его словам, запустить теплоснабжение в Артемовском планируется 4 декабря.

Теги
Иркутская область режим повышенной готовности морозы пожары
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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