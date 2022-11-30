Путин после пропущенного звонка от Усса пообещал перезвонить ему

Владимир Путин сказал губернатору Уссу, что не смог ответить на его звонок и перезвонит

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

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Президент России Владимир Путин заявил, что не смог ответить на звонок красноярского губернатора Александра Усса и перезвонит ему позднее 30 ноября.

«Александр Викторович, вы мне звонили, я, к сожалению, не смог с вами связаться. Сделаю это сегодня, сразу же после совещания с правительством», — пообещал Путин, выступая по видеосвязи на церемонии открытия социальных объектов в регионах.

В Красноярском крае открылся новый корпус клинического онкодиспансера. Усс поблагодарил Путина за финансовую и методическую помощь. Как отметила пресс-служба правительства региона, модернизация онкодиспансера началась десять лет назад, в нее вложили 10 млрд руб. За это время начали работать шесть лечебных корпусов общей площадью более 100 тыс. кв. м. Президент выразил надежду, что в новом корпусе «работа будет поставлена на самом высоком уровне».

30 ноября также проходит совещание Путина с членами правительства. Темой является исполнение «майского указа» 2012 года о заработных платах отдельных категорий работников бюджетной сферы. Документ охватывал 12 категорий бюджетников — от воспитателей детсадов до работников культуры. Целью указа было довести их зарплаты до 200% от среднерегиональных.