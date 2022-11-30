Москва почти на треть перевыполнила годовой план по вводу недвижимости

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В столице с начала года построили и ввели в эксплуатацию более 11 млн кв. м недвижимости. План по вводу удалось перевыполнить, несмотря на международные санкции и экономические сложности. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала года в столице построено и введено в эксплуатацию 470 различных объектов и сооружений общей площадью свыше 11,1 млн кв. м, что превысило намеченные показатели почти на треть», — уточнил заммэра.

По словам руководителя столичного градостроительного комплекса, почти 5,9 млн кв.м из общего объема ввода пришлось на жилье. Данные показатели значительно выше тех, которые установлены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Показатели ввода наглядно демонстрируют комплексность развития городских территорий, — подчеркнул Бочкарев. — Помимо жилья сдано 13 социально-реабилитационных и лечебно-оздоровительных объектов, 47 детских садов и школ, а также 18 спортивных сооружений. Такой подход позволяет создать максимально комфортные условия для жизни в городе».

Кроме того, в мегаполисе, как отметил вице-мэр, активно создают точки экономического роста и деловой активности. Он уточнил, что за текущий год ввели в эксплуатацию 17 административных и офисных комплексов, 11 промышленно-производственных объектов, а также 15 торговых и бытовых центров.

Отметим, что Москва второй год подряд поддерживает высокие темпы строительства. По итогам десяти месяцев 2021 года глава столичного Стройкомплекса также сообщал о досрочном перевыполнении годового плана по вводу недвижимости.