ГУ МЧС объяснило звук взрыва и дым под Челябинском работами на карьере

В МЧС объяснили звук взрыва под Челябинском работами на карьере

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Причиной звука взрыва и клубов дыма в районе поселка Новосинеглазово Челябинской области стали работы на карьере. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В ходе уточнения обстановки установлено, что на карьере «Старосмолинский» при произведении производственной добычи щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено», — сказали в пресс-службе. Объект работает в штатном режиме, никто не пострадал, добавили в главке.

На место для уточнения обстановки и сбора данных выехали сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона, указали в пресс-службе.

Ранее 74.ru передавало, что жители Челябинска в соцсетях начали сообщать о звуке взрыва и столбе дыма. Читатель издания пожаловался, что в доме в районе Сахарова почувствовали толчки и затрясся стол, а в районе Малиновки задребезжала дверь.