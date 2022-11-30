РБК впервые проведет форум о цифровых активах и поддержке криптоиндустрии

Фото: Андрей Любимов / РБК

5 декабря в новом Центре событий РБК состоится первый форум «Криптовалюты, майнинг и цифровые активы». Участники мероприятия обсудят актуальные вопросы оборота и хранения, криптовалют в России, затронут темы майнинга и энергетики. В ходе дискуссии планируется обсудить пути развития цифровых валют, возможную легализацию криптовалют в России и этого инструмента в сфере международных взаиморасчетов.

Основные темы мероприятия:

Прогнозы изменений для бизнеса после принятия законопроекта о регулировании криптовалют;

Новые подходы к налогообложению майнинга и операций с цифровыми валютами;

Возможности для развития цифровых валют на российском рынке;

Станет ли использование криптовалюты новой фазой в развитии финтеха в России;

Потенциал инвестиций в инфраструктуру майнинга;

Зеленая энергия, криптовалюты и энергетический кризис.

Форум соберет на единой платформе представителей государства и криптоиндустрии. К участию приглашены замминистра энергетики Павел Сниккарс, а также руководители соответствующих комитетов Госдумы. Кроме того, запланированы выступления представителей ФНС, Банка России и топ-менеджеров компаний, которые работают на рынке цифровых активов.

Начало мероприятия запланировано на 10:00 5 декабря в Центре событий РБК на Космодамианской набережной, 52/7. Регистрация участников и программа мероприятия — на сайте РБК.