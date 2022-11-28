В Брюсселе из-за беспорядков после победы Марокко задержали 10 человек

Из-за беспорядков в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией на ЧМ арестовали 10 человек

Из-за беспорядков, произошедших в Брюсселе после победы Марокко над Бельгией в матче группового этапа чемпионата мира, десять человек были арестованы в административном порядке и еще один - в судебном, сообщает VRT News.

Бельгийцы проиграли марокканцам со счетом 0:2. Победа африканской команды широко отмечалась выходцами из Марокко во многих городах Бельгии. В беспорядках в Брюсселе приняли участие десятки человек, которые, в частности, использовали пиротехнику и забрасывали автомобили камнями. Журналист RTBF был ранен в лицо выпущенным фейерверком.

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Полиции пришлось оцепить некоторые районы центра столицы, применить водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, также было остановлено движение метро и трамваев. При этом после окончания беспорядков некоторые болельщики помогли в уборке улиц.

Погромы произошли и в других городах Бельгии: в Льеже было совершено нападение на полицейский участок района Друаше. Нападавшие разбили стекла и повредили фары служебных автомобилей. В других местах города упал фонарный столб, были разрушены автобусная остановка и три ночных магазина.