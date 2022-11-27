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Из-за оползня в Италии погибли семь человек

Из-за оползня на итальянском острове Искья погибли семь человек, в том числе двое детей

На вулканическом острове Искья в итальянской провинции Неаполь произошел утром 26 ноября, по последним данным, в результате погибли семь человек, в их числе новорожденный и маленькая девочка, пятеро пропали без вести, заявил префект Неаполя Клаудио Паломба, передает ANSA.

На острове введено чрезвычайное положение. Среди пропавших, как минимум, двое детей, сообщил Паломба. Эвакуированы 167 человек. Пострадали, по предварительным данным, пять человек, повреждения получили около 30 домов. В муниципалитете Казамиччола, где нашли тела трех погибших, возможно,обнаружили восьмую жертву бедствия. Спасатели продолжают работы.

Власти в связи с произошедшим выделили €2 млн на устранение ущерба. 

Грязевые потоки спустились с потухшего вулкана Эпомео около 5 часов утра 26 ноября на муниципалитет Казамиччола. Оползнем в море унесло десятки машин, повреждения получили здания.

Теги
Италия оползень погибшие
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