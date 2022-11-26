Чернышенко поручил подготовить программу субсидий для речного транспорта

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости разработки программы субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023–2025 годы. Об этом говорится на сайте правительства.

«Должна быть разработана программа субсидирования межрегиональных речных пассажирских перевозок на 2023–2025 годы. Она стимулирует развитие внутреннего туризма, даст серьезный рост турпотока в субъектах, расположенных вдоль наших основных речных артерий», — сказал Чернышенко в ходе своего рабочего визита в Татарстан.

Чернышенко поручил Минтрансу до 1 марта 2023 года разработать соответствующую программу и представить ее правительству.

В 2016 году правительство России утвердило стратегию развития речного транспорта. Первый этап развития должен был завершиться в 2020 году. Но по итогам 2020 года объем речных грузоперевозок, в том числе транзитных и в экспортном направлении, сократился на 8,1% — с 118,6 млн т в 2017 году до 109 млн т в 2020-м, грузооборот упал на 4,5% — с 67,3 млрд до 64,3 млрд т-км, сказал аудитор. В 2021 году эти показатели выросли до 110,3 млн т и 70,6 млрд т-км соответственно.

В январе Счетная палата сообщила, что основной причиной низкой загрузки российских рек является перенос сроков завершения строительства Багаевского и Нижегородского гидроузлов на Дону и Волге с 2020–2021 годов на конец 2024 года.

Сейчас в России эксплуатируется сеть внутренних водных путей протяженностью почти 102 тыс. км, она проходит вдоль 60 регионов, отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов (его слова передала пресс-служба). Но на речной транспорт приходится всего около 2% общего грузооборота страны, указал он.