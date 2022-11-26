Режиссер «Человека с бульвара Капуцинов» опровергла госпитализацию

Алла Сурикова (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Режиссер фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Алла Сурикова не заражалась коронавирусом и не попадала в больницу с этим диагнозом. Об этом РБК рассказала сама Сурикова.

«Я дома, все в порядке, я не больна», — сообщила режиссер.

О том, что Сурикову экстренно госпитализировали с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести, ранее сообщил телеграм-канал Mash.

Врачи, по его данным, взяли у Суриковой анализы, провели лабораторные исследования и подтвердили диагноз. Компьютерная томография (КТ) не выявила поражения легких, но отправлять режиссера домой не стали из-за риска развития осложнений, утверждал канал.

Сурикова родилась 6 ноября 1940 года в Киеве. В 1973 году окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Среди режиссерских работ Суриковой — фильмы «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Ищите женщину» (1982) и «Будьте моим мужем» (1981). В общей сложности Сурикова сняла около 40 фильмов.

В январе Mash также писал, что Сурикову госпитализировали с коронавирусом. Тогда режиссер опровергла это сообщение. В беседе с ТАСС она уточнила, что у нее у нее «нет никаких проблем» и она «просто обследуется».